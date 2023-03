Pedro Gonçalves visto como uma "contratação soberba" para o Aston Villa

Jornalista do "Daily Express" acredita que o jogador do Sporting seria uma excelente contratação para o Aston Villa.

Pedro Gonçalves está a ser associado a clubes ingleses e este domingo o "Daily Express" analisou os dados individuais e escreveu que o camisola 28 do Sporting seria uma "contratação soberba" para o Aston Villa.

Em entrevista ao GiveMeSport, Ryan Taylor, jornalista do "Daily Express", elogiou o português: "O Pedro Gonçalves seria uma grande contratação. Ele esteve no Wolverhampton e não resultou, mas em Portugal ele é muito bem visto pelo que tem feito no Sporting."