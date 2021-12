Extremo ficou em branco contra o Boavista, mas teve tudo para fazer o 3-0.

Melhor marcador do campeonato na temporada passada, com 23 golos, Pedro Gonçalves leva quatro na atual edição da prova e não conseguiu aumentar o registo frente ao Boavista. O extremo dispôs de uma oportunidade soberana, servido por Sarabia, mas atirou ao lado com a baliza escancarada.

O falhanço não passou ao lado do próprio jogador, que reagiu ao lance nas redes sociais. "Fico a dever um golo aos sportinguistas", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonçalves (@pedroogoncalves28)

O Sporting, recorde-se, venceu a equipa do Bessa por 2-0, com golos de Sarabia e Nuno Santos, já na segunda parte.

Veja o falhanço de Pedro Gonçalves: