Pedro Gonçalves terminou Portimonense-Sporting com muitas queixas

Pedro Gonçalves saiu do encontro de sábado com queixas no joelho esquerdo. O atleta chocou com um adversário e foi ao relvado, ficando imediatamente com dores.

O internacional português alinhou mais de dez minutos limitado, correndo com um visível esgar de dor, mas teve de aguentar, porque Rúben Amorim já tinha usado os três momentos para as substituições. Vai ser avaliado pela equipa médica.