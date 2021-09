Pedro Gonçalves só regressa depois da paragem das seleções

Inflamação no pé esquerdo continua a travar o criativo de 23 anos. Ainda sem treinar normalmente, os leões esperam reabilitar o jogador nas próximas semanas e tê-lo a meio de outubro

Pedro Gonçalves é baixa confirmada nos próximos três jogos do Sporting. "Até à paragem das seleções não estará connosco. Serão seis jogos sem podermos contar com ele", assim informou Rúben Amorim, enumerando que o criativo, e melhor marcador da equipa, falha os jogos com o Marítimo, o Dortmund e o Arouca, relembrando que já tinha ficado de fora contra FC Porto, Ajax e Estoril. Conformado, o técnico admitiu ainda: "Estamos preocupados com a saúde do Pote, ele faz-nos falta. Mas está mais animado, já foi ao campo um bocadinho", reconhecendo: "Há pressa, mas não há pressa. Tem muita influência, pelos golos que marca, pela atitude que tem, pela forma como preenche espaços. Esses jogadores são muito importantes."

Não pôde representar Portugal, falhou FC Porto, Ajax e Estoril e não estará nos próximos três embates. Na época passada perdeu menos desafios

O melhor marcador da Liga de 2020/21, com 23 golos, e autor de quatro golos nos primeiros cinco jogos da presente época, Pedro Gonçalves deixou no passado dia 31 a Seleção Nacional, depois de revelar dores num treino. A lesão não foi então revelada, mas o jogador de 23 anos tem uma inflamação no pé esquerdo e, falhando mais três jogos pela equipa verde e branca, ficará 32 dias fora de combate. Pelo Sporting, em 2020/21, só falhou três jogos por problemas físicos e nem foram seguidos: no início da temporada a covid-19 obrigou-o a ficar afastado dois encontros e depois um problema num joelho afastou-o de uma partida em novembro. Os outros dois jogos que falhou deveram-se a castigo, por acumulação de amarelos na Taça de Portugal e outro por vermelho na Liga, competição onde só não foi opção em duas ocasiões tal o seu peso na manobra coletiva.

Depois do jogo do Arouca, de 2 de outubro, chega a janela para as seleções. Nessa altura, o Sporting conta que Pote acelere a sua recuperação para poder regressar à competição o mais tardar na deslocação ao campo do Besiktas, dia 19 de outubro, em partida da terceira jornada da Liga dos Campeões.

Gonçalo Inácio falha Marítimo e Dortmund

Gonçalo Inácio deverá ter uma paragem inferior a Pedro Gonçalves, mas, por continuar sem treinar no relvado com a equipa, está também fora de combate. "Não estará com o Marítimo nem com o Dortmund. O Arouca está a um mundo de distância", explicitou Amorim, deixando a porta entreaberta para o regresso do central no jogo de 2 de outubro. Inácio teve este ano uma lesão num pé, falhou o clássico, recuperou e lesionou-se frente ao Ajax, sofrendo uma entorse na articulação tibiotársica direita, saindo aos 21 minutos.