Pedro Gonçalves revela: "Daqui a umas semanas vou renovar"

Goleador do Sporting falou do futuro após a partida com o Genk

Pedro Gonçalves falou à CNN após o empate do Sporting contra o Genk (1-1) e revelou que está prestes a renovar contrato com os leões.

"Isso do mercado são vocês [jornalistas] que falam, a mim não me chegou nada. Estou contente no Sporting, penso que daqui a umas semanas vou renovar, depende do Hugo Viana e do mister. Estou aqui de corpo e alma e estou muito contente", atirou o médio goleador do Sporting.

Pedro Gonçalves tem contrato até 2026 e cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.