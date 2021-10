Pedro Gonçalves renova pelo Sporting, faz as contas e diz: "Eu gosto mesmo é de jogar"

Pedro Gonçalves com Frederico Varandas

Pedro Gonçalves prolongou o contrato com o Sporting.

Pedro Gonçalves prolongou o contrato com o Sporting. O novo acordo, anunciado esta sexta-feira, passa a ser válido até 2026, com a cláusula de rescisão a ficar fixada em 80 milhões de euros.

Sobre a renovação: "Sentimento de orgulho e de trabalho bem feito na época passada. Espero fazer mais e melhor na atual temporada. Renovação é, certamente, uma motivação extra. Tenho de dar ainda mais por mim, pela equipa e pelo treinador"

Os objetivos: "Os objetivos são trabalhar todo o dia e dar o máximo nos treinos. Se der o máximo estou mais perto de jogar. O meu objetivo é fazer uma época igual ou melhor do que no passado, mas eu gosto mesmo é de jogar. Não me fixo muito nos golos e nas assistências, gosto é de dar tudo em campo e é essa a minha imagem"

Orgulho: "Vou trabalhar todos os dias. Temos muito orgulho do apoio dos adeptos e espero que continuem a ir ao estádio porque são a nossa maior força"