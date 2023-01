Pedro Gonçalves regressa no dérbi para tentar devolver o rumo ao Sporting

Médio cumpriu castigo e está de volta para o dérbi no Estádio da Luz, previsivelmente para atuar no duplo-pivô do miolo. Exibições e resultados leoninos tinham encarrilado com a utilização do português no meio e, ao mesmo tempo que um castigo o tirou de campo, voltaram também os maus resultados.

Coincidência ou talvez não, a série de resultados positivos do Sporting em novembro e dezembro contou na maioria dos jogos com Pedro Gonçalves no meio-campo, numa posição mais recuada do que habitualmente se verificava até então.

Foi a jogar no duplo-pivô que o português atuou frente a Braga (5-0) e Paços (3-0), ao lado de Ugarte no primeiro e de Essugo no segundo. Duas das melhores partidas dos leões esta época, com a equipa a ganhar fluência de jogo assinalável na ligação entre o meio-campo e o ataque. A qualidade com a bola no pé e, ao mesmo tempo, a boa leitura de jogo de Pote deram contributo evidente à equipa nessas partidas.

Mas Pote também tinha sido determinante no início da época a jogar na posição, com um golo e uma assistência no 4-0 ao Portimonense. Além destes três encontros citados esteve ainda nos triunfos com Rio Ave e Farense. Derrotas com o jogador a começar no lugar foram três, todas na fase inicial, com a equipa a ressentir-se da frequente ausência do criativo no último terço.

Mas à melhor série de triunfos (sete) não foi alheia a sua utilização no meio e, aliás, ao primeiro duelo em que não pôde estar presente (por levar o quinto amarelo com o Paços) o Sporting foi derrotado contra o Marítimo, sendo unanimemente considerada como notória a falta de um elo de ligação como Pote na construção de jogo pela zona central.

Agora, cumprido o castigo, Pote está de volta frente ao Benfica, na Luz, para uma partida em que os leões estão proibidos de perder, sob pena de se atrasarem demasiado na luta pelos três lugares que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima época.