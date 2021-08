Preponderância no campeão nacional fez com que a avaliação de Pedro Gonçalves disparasse num ano.

Pedro Gonçalves reencontra este sábado o Famalicão, clube que o catapultou em 2019/20.

Pote foi nunciado pelo Sporting a 18 de agosto do ano passado, assinou até 2025 e os leões pagaram 6,5 M€ por 50% do passe. Agora já vale mais do triplo do que quando chegou a Alvalade.