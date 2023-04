Pedro Gonçalves persegue Gonçalo Ramos e João Mário ao lado de Taremi

Chegou aos 15 golos no campeonato, em Guimarães, e mantém acesa a chama de voltar a sagrar-se de melhor marcador da Liga Bwin; Camisola 28 dos leões tem menos dois golos do que Gonçalo Ramos e João Mário, estes a atravessarem um período de seca, e os mesmos que Taremi, avançado do FC Porto, autor de um golo em Paços.

E, de repente, voltam todos a jogar para o goleador! Pedro Gonçalves atingiu em Guimarães a meta dos 20 golos esta temporada, 15 dos quais no campeonato. O jogador renova a possibilidade de se tornar melhor marcador da Liga Bwin, como se verificou em 2020/21, época em que os leões conquistaram o título de campeão nacional.

Tem menos dois golos do que João Mário e Gonçalo Ramos (estes jejuaram) e os mesmos que Taremi, do FC Porto, embora perca para o internacional iraniano por causa dos minutos de competição. Está também perto de chegar aos 23 golos, o máximo que já conseguiu.

Numa época em que a equipa, em termos globais, não apresentou resultados - eliminada muito cedo na Taça de Portugal, perdeu a final da Taça da Liga contra o FC Porto, está longe dos lugares de acesso à Champions e é conhecida a importância que a prova maior do calendário europeu tem no contexto orçamental -, o camisola 28 volta a destacar-se, assumindo todo o protagonismo no plantel, sobretudo no que a golos diz respeito. E Pedro Gonçalves quer recuperar um troféu que foi seu em 2020/21, ano em que os leões venceram a Liga. Nesse ano, o antigo jogador do Famalicão manteve um braço de ferro com Seferovic, avançado do Benfica, tendo ganho ao sprint. Valeu-lhe um hat-trick na última ronda para evitar que o goleador suíço arrebatasse o troféu.

Os golos de Pote valem ouro, ou não fosse ele um desbloqueador por excelência. Esta época, em sete ocasiões apontou o primeiro golo do Sporting. Começou a acertar o passo logo no arranque do campeonato frente ao Braga e repetiu o ato diante do Rio Ave, Vizela, Chaves, Arouca e, nesta última segunda-feira, o V. Guimarães. Na Liga Europa silenciou o Estádio Emirates ao marcar um golo fenomenal.



Mercado a ferver

O nome de Pedro Gonçalves é bem conhecido na Premier League. O jogador tem vários interessados no principal campeonato da Europa, mas os leões resistem em vendê-lo, até porque é considerado por Rúben Amorim uma das jóias da equipa. Pote tem contrato até 2026 e uma cláusula de 80 M€. Rúben Amorim diz que o internacional português só sai de Alvalade por esse valor.