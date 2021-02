Pedro Gonçalves: os boxers da sorte, o respeito por Coates e uma dica sobre o futuro

Revelações do goleador do Sporting ao podcast ADN de Leão.

Temporada: "Não estou insatisfeito com a época, mas sei que em alguns jogos posso não perder tanto a bola. Os golos não são tudo".

Pesquisa: "Gosto de pesquisar aquilo que escrevem sobre mim. Muitas vezes fico triste com as coisas menos boa que escrevem, mas tenho de aguentar com isso e eu aguento".

Futuro: "Tenho muito para dar, ainda sou muito jovem. Quando eu tinha 16/17 anos, e o meu empresário, que sempre foi o meu pai no futebol, disse que lá para os 24 ia ser o meu auge. Se calhar acertou".

Protagonismo: "Não gosto de ter protagonismo, por isso é que me escondo um bocadinho e passo ao lado do jogo. Às vezes é por estar cansado. Sou uma pessoa introvertida que gosta de ficar no espaço dela. No campo falo muito mais do que falo normalmente. A minha personalidade condiz com a de um médio defensivo que não gosta muito de pegar no jogo. Gosto de estar escondido, mas também gosto de me abrir e meter-me ali no meio e brincar. Depende do momento".

Número 20: "Não associei ao Ronaldo. Vai ser sempre o 28 porque é um número simbólico: faço anos a 28 de junho."

Camisola 7: "O 7 do Sporting já não está amaldiçoado porque o Tabata está forte".

Superstições: "Não sou uma pessoa muito supersticiosa, mas tenho algumas. Sempre que vou para um jogo gosto de calçar a chuteira esquerda, de entrar em campo a dar três saltinhos com o pé direito, de fazer três rezas. Costumava usar sempre os mesmos boxers no dia do jogo, mas um correu-me mal e percebi que não me estavam a dar sorte. Mudei e marquei golo. Agora jogo com qualquer um".

Coates: "Temos que falar com o Coates com respeito. É divertido e está mais no seu espaço, mas notas que ele é o capitão. Já eu usei a braçadeira no Famalicão e costumava pensar mais nela do que no meu trabalho".

Fim da carreira: "Sempre tive o gosto de observar jogadores. Talvez olheiro ou diretor-desportivo. Jogo FM e gosto é de contratar jogadores e estudar as suas capacidades".