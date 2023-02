Declarações de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting, após o triunfo por 3-2 em Chaves, na ronda 21 do campeonato.

Noite especial por jogar em Chaves? "Sim, foi um grande jogo da equipa com um excelente apoio dos adeptos nas bancadas como em todos os jogos e, para mim, é especial porque sou da região e fico contente com a vitória. Vamos agora à Dinamarca procurar outra vitória."

Por respeito não festejou? "Sim, decidi não festejar por respeito"

Momento do penálti: "Espero poder ter muitos penáltis e golos pela frente. O Chermiti merecia o penálti, fico triste por não ter marcado, mas vai ter muitos."

Marca golo quando está mais à frente no campo no lugar do Trincão. É ali que se sente mais confortável? "Sinto-me confortável dentro de campo e tento dar sempre dar o meu melhor e fazer o que o mister me pede. Sou um excelente profissional, dou tudo de mim nos treinos e nos jogos e tento dar o melhor pelo clube. "

Resultado positivo, foi o que esperava por parte do Sporting?"Foi um excelente jogo com bastantes oportunidades. Podíamos ter feito mais, mas faz parte. Temos de continuar a trabalhar porque quinta-feira temos um jogo muito importante que pode ditar o resto da época."