Pedro Gonçalves tem brilhado no Sporting: "No nosso balneário, a vedeta é a equipa"

Jovem em destaque em mais uma edição do Jornal Sporting.

Pedro Gonçalves é uma das figuras em evidência em mais uma edição do Jornal Sporting. Em entrevista aos meios do clube, o jovem que tem brilhado neste início de época ao serviço dos leões, recusa assumir um lugar de destaque na formação comandada por Rúben Amorim.

"Quando se representa um clube como o Sporting, tudo é possível de atingir. Os golos são fruto do trabalho de toda uma equipa, desde o Adán até quem joga mais na frente. Não vivo obcecado pelos golos, mas se a oportunidade surge tento fazê-los. Há que distribuir o mérito por todos. Nenhum destaque individual tem valor se não for suportado pela totalidade de um grupo, e eu sou apenas mais um que tem tido a sorte de conseguir marcar", afirmou Pote, antes de distribuir elogios aos companheiros.

"Temos um grupo muito forte e coeso, tanto nos bons como nos maus momentos. Temos a consciência de que o caminho é longo e duro. Há muitos jogos para fazer e cada um deles será um teste ao nosso caráter enquanto grupo. (...) O plantel tem soluções e qualidade, muita qualidade. Ninguém pode pensar que conquistou um lugar. A titularidade conquista-se todos os dias nos treinos e o grupo sabe disso. Penso que todos nós nos sentimos titulares, porque há sempre a possibilidade de o mister alterar, sem que a equipa perca a sua identidade e a sua atitude", explicou.

Pedro Gonçalves assume ainda a responsabilidade de vestir a camisola verde e branca:

"Desde muito novo que tenho sentido de responsabilidade, devido à educação que recebi, tanto em casa como nos balneários em que estive e cresci. Ter o privilégio de representar o Sporting aumenta e muito a responsabilidade que temos enquanto jogadores e homens. Temos de saber estar dentro de um grupo. Temos de saber ouvir, compreender e respeitar o que nos é dito, seja pelos nossos colegas, seja pela equipa técnica. O conjunto de tudo isso faz de todos melhores jogadores e melhores pessoas", acrescentou, antes de se mostrar orgulhoso por ter sido distinguido como homem do jogo em várias ocasiões:

"É o reconhecimento do trabalho. Não apenas do meu, mas também dos meus companheiros. Dá ânimo para continuar a trabalhar. Já outros receberam as mesmas distinções e no seio do grupo fazemos questão de dizer sempre que os prémios são de todos. No nosso balneário, a vedeta é a equipa e só a pensar assim poderemos pensar em continuar a ganhar. É natural que os adeptos gostem mais de um ou outro jogador, mas todos gostam muito mais do Sporting".