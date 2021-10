Rúben Amorim: "Pedro Gonçalves? Não sei se pode jogar o jogo todo..."

Declarações de Rúben Amorim na antevisão ao jogo com o Besiktas, da terceira ronda da Champions, com início às 17h45 de terça-feira.

Pedro Gonçalves regressou no Restelo: "Está claramente em condições de ser utilizado de início. Não foi nada muscular. No banco, deu logo informações de que podia jogar mais tempo. Temos tudo pensado. Não passa só por mim, passa por um departamento que percebe muito mais do que eu. Está pronto para ser opção. Não sei se pode jogar o jogo todo. Está preparado para isso."

Muita ou pouca bola? "Espero ter muita, posso ter pouca. Passamos a vida no campeonato com a bola. Tentámos fazer isso com Ajax e com Dortmund. Não conseguimos. O Besiktas dominou no campeonato. A nossa ideia passa por sermos dominadores. Queremos ter mais oportunidades. Somos uma equipa que sofre poucos golos. Temos de continuar assim. A nossa esperança é ter muita bola, mas não sabemos o que vai acontecer."