Momento descontraído de Pote na gravação do vídeo sobre a renovação com o Sporting

Pedro Gonçalves renovou contrato com o Sporting até 2026, ficando com uma cláusula de rescisão fixada nos 80 milhões de euros.

Na publicação do Sporting, nas redes sociais, sobre a renovação do Pote, salta à vista um momento de boa disposição entre o guarda-redes João Virgínia e o "protagonista do dia", Pedro Gonçalves.

"Passou aqui o Verstappen", disse Pote quando confrontado com o facto de Virgínia ter destacado o novo corte de cabelo