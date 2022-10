Pedro Gonçalves: "Marselha sem pontos? No ano passado também não tínhamos..."

Declarações de Pedro Gonçalves, em antevisão ao Marselha-Sporting, partida relativa à terceira jornada do Grupo D da Liga dos Campeões e que está marcada para terça-feira, às 17h45.

Marselha: "Nós entramos sempre para ganhar, sabemos do potencial do Marselha, mas vamos estar preparados para fazer o melhor jogo possível e conquistar os três pontos".

O jogo vai ser à porta fechada: "Não é uma ajuda, sabemos que é diferente jogar com o estádio cheio mas também sabemos das individualidades do Marselha, é uma equipa forte à porta fechada ou com adeptos. Vai ser um jogo complicado e esperamos um grande adversário".

O Marselha ainda não tem pontos e golos na Champions: "O Marselha está a fazer um excelente campeonato, está a dois pontos do primeiro lugar e não tem derrotas. No ano passado também não tínhamos vitórias e conseguimos passar o grupo, este ano pode tocar a eles".

Só lhe falta marcar na Champions: "O principal é a equipa, se depois marcar fico contente. Se virem quando os meus colegas marcam, sou o primeiro a festejar com eles, portanto ficarei contente independentemente de quem marque".

Acredita na chamada ao Mundial? "Claro que é um sonho, trabalho todos os dias para ir ao Mundial ou a qualquer convocatória. Vou fazer o meu melhor para poder estar".

Amorim: "Toda a gente sabe as qualidade do mister. Foi buscar-me ao Famalicão, deu me uma nova posição, e evoluí bastante com ele. É um excelente treinador, fala connosco sobre tudo e estou muito contente por trabalhar com ele".