Pedro Gonçalves: lesão do "matador" faz-se sentir na eficácia do Sporting

Pedro Gonçalves é, desde 2020, o abono de família do Sporting à frente da baliza. E a equipa sofre pela perda do goleador, vendo a média de golos por jogo cair para metade.

Pedro Gonçalves falhou no Estoril o seu terceiro jogo consecutivo pelo Sporting, o maior período sem competição desde que assinou em 2020, e nota-se a ausência do goleador dos leões, autor de quatro golos de um total de dez do clube, nos primeiros cinco desafios da época.

Urge arranjar uma solução, pois nos últimos três jogos (empate com o FC Porto, derrota por 5-1 com o Ajax e vitória no Estoril pela margem mínima) só marcou um tento em cada encontro.