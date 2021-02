Pedro Gonçalves já vale o dobro, chovem abordagens e Sporting trava assédios

Artilheiro da I Liga custou 6,5 M€ no verão e hoje é avaliado nos 15 M€. Chovem abordagens de Inglaterra, mas leão não verga e vai renegociar contrato com Famalicão.

Pedro Gonçalves não cede à pressão de ser o melhor marcador do Sporting, com 14 golos na época, todos no campeonato, e isso viu-se na Madeira, onde apontou o seu quinto bis, anotando de leão ao peito contra a sua nona vítima diferente: Paulinho chegou para dar soluções, mas também para dividir a fatura, só que ano de estreia com a verde e branca vestida, Pote, como gosta de ser conhecido, promete continuar a pegar na batuta, algo que já despertou o interesse, sabe O JOGO, de alguns clubes da primeira linha inglesa.

Aqui, importa referir que o artilheiro da I Liga, que tem o dobro dos golos que cinco concorrentes, também multiplicou por dois o valor de mercado. No verão, quando a SAD o comprou por 6,5 milhões de euros (M€) ao Famalicão, estava cifrado nos 7 M€ (a fonte é o site especializado "Transfermarkt); hoje, está nos 15 M€.

Apesar de o seu representante, Jorge Pires, já ter garantido que o camisola 28 está a vive o sonho no Sporting e que nem pensa na saída - mas sim em títulos -, a verdade é que à administração da sociedade liderada por Frederico Varandas têm chegado muitas perguntas sobre as condições para um eventual negócio que envolve-se o médio-ofensivo de raiz. A resposta tem sido sempre a mesma: não há, neste momento, qualquer interesse sequer em ouvir o mercado, até porque, primeiro, há a necessidade de renegociar os termos do contrato celebrado com o Famalicão, por 100% dos direitos desportivos do jogador, mas que dá 50% de uma futura transferência aos minhotos.

Percebendo que o goleador está a crescer a olhos vistos, esta será uma das prioridades da SAD no próximo defeso, onde desenha, também, outras "blindagens". Alheio a tudo isto, Pote continua a fazer o que melhor sabe - golos - e festeja-os em campo e nas redes. "Vitória importante num campo difícil. Leões em campo!", escreveu o jogador na sua conta de Instagram a fazer acompanhar uma fotografia onde celebrou nos Barreiros. Mereceu, claro, milhares de reações dos fãs.