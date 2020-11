Pedro Gonçalves já tem os troféus de melhor jogador de setembro e outubro

Médio do Sporting fez três golos nos quatro jogos decorridos nesses dois meses

Pedro Gonçalves recebeu hoje os prémios de jogador do mês e médio do mês do campeonato referente a setembro e outubro.

A decisão já tinha sido comunicada, mas só hoje Pote foi agraciado com os troféus.



O jovem médio dos leões fez três golos em quatro partidas e foi eleito com 34,44% dos votos como o mais valioso no período em questão, juntando assim o prémio à distinção de melhor médio do mês, também por ele conquistado, com 46,67% dos votos dos treinadores principais da competição.

O ex-Famalicão, de 22 anos, falhou o jogo da Taça de Portugal com o Sacavenense por contusão no joelho direito.