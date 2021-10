Pedro Gonçalves já espreita regresso no Sporting: "Estando bem, é indiscutível"

Melhor marcador da Liga passada falhou seis partidas e somou minutos para voltar à melhor forma. A O JOGO, João Aroso, treinador de futebol, diz que, quando estiver apto, tem o onze à porta

Pedro Gonçalves está de volta às opções do treinador. Essa foi a grande novidade do jogo de treino do Sporting com o Torreense, que terminou favorável 3-0 aos leões. Pote alinhou no lado direito e, ainda a tentar recuperar a melhor condição, fez um jogo discreto, alinhando até ao intervalo.

O melhor marcador do último campeonato, com 23 golos na Liga de 2020/21, recuperou uma lesão no pé esquerdo que acusou durante o estágio na Seleção em setembro. Por esse motivo acabou por ficar fora dos relvados e sem poder competir em setembro e no início de outubro.