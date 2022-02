Pedro Gonçalves gerido com pinças até ao clássico com o FC Porto

Pedro Gonçalves deixou o jogo com o Famalicão com queixas

Goleador saiu com queixas musculares na coxa esquerda e continua em dúvida para o Dragão.

O plantel do Sporting regressou segunda-feira aos treinos após o triunfo sobre o Famalicão e o médio-ofensivo Pedro Gonçalves, que abandonou a partida na véspera com queixas musculares na coxa esquerda, foi integrado no grupo dos titulares e fez treino de recuperação. O departamento médico dos leões avaliou a sua condição física e ao que foi possível apurar o camisola 28 apresenta fadiga muscular, pelo que vai ser cuidado com pinças até ao clássico de sexta-feira.

O cenário de lesão muscular foi afastado, mas Pote, que já faturou 13 vezes esta época somando ainda sete assistências, continua em dúvida para defrontar o FC Porto no Dragão e será reavaliado diariamente até lá. Contra os minhotos Pedro Gonçalves sentiu uma pontada na coxa esquerda e foi substituído de imediato por Bruno Tabata, aos 63", por precaução.

No final da partida Rúben Amorim assumiu algum cansaço dos seus pupilos, mencionando falta de energia, motivo pelo qual anunciou que daria "uma folga ao plantel para ir ao Dragão ganhar". Dessa forma, o técnico agendou para hoje uma pausa na preparação, pelo que o clássico será preparado praticamente com apenas duas sessões de treino, amanhã e quinta-feira.

Não há baixas clínicas para o clássico, mas Rúben Amorim quer evitar uma equipa cansada no Dragão e deu prioridade à recuperação.