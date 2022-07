Pedro Gonçalves: "Excelente reforço é o míster, que tem ideias fortes"

Atacante faturou no particular contra o Villarreal

Pedro Gonçalves marcou o golo do Sporting no empate contra o Villarreal e, no final, falou das expectativas para a nova época, destacando não o reforço Trincão... mas a continuidade do técnico.

"Senti a felicidade de poder ajudar a equipa. Gostava de ter feito mais, tive oportunidades como os meus colegas tiveram, mas estes jogos-treino servem para ganhar confiança e rendimento, melhorando as nossas decisões. No próximo jogo vamos estar melhores. Temos de decidir melhor à frente. Sabemos que temos de melhorar muito, temos de decidir melhor à frente. Estamos a sentir-nos cada vez melhor mas o grupo precisa ainda de trabalhar mais tempo junto. Tivemos o Trincão que chegou agora e ainda está a assimilar as ideias do treinador. Temos jogadores da equipa B e a tática é complicada para quem entra, vamos trabalhar para melhorar. A integração dos novos tem sido boa, são jogadores simpáticos, excelentes pessoas. Reforços? Excelente reforço é o míster, que tem ideias fortes, muito vincadas, e estamos sempre a trabalhar com elas todos os dias e todas as horas", analisou.

De seguida recordou os problemas físicos que o condicionaram na última temporada: "Estou com muita confiança, as pessoas que trabalharam comigo na época passada sabem aquilo que passei, as dificuldades que tive no pé esquerdo. Trabalhei o verão todo e agora estamos prontos. Tomámos a melhor decisão, tenho de agradecer ao departamento médico e ao míster, tomámos a melhor decisão. O que passou passou. Estamos preparados para uma nova época. Vamos lá."

"Mais reforços? Tem de perguntar à direção desportiva. Todos os jogadores que o míster que deve estar no Sporting eles fazem um excelente trabalho para os trazer", completou.