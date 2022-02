Pedro Gonçalves está em risco para o jogo em casa do Marítimo

Amorim não pode contar com Sarabia e Tabata, suspensos, pelo que uma eventual baixa do goleador assume outras proporções. Nuno Santos deve jogar pelo espanhol e Edwards e Slimani estão à espreita.

Pedro Gonçalves ressentiu-se na sessão de treino de ontem, quarta-feira, do problema muscular na coxa esquerda que o tirou do clássico contra o FC Porto, apurou O JOGO, e a sua utilização contra o Marítimo, no sábado, está em risco.

O camisola 28, que voltou aos golos contra o Estoril após um jejum de cinco jogos, vai continuar a ser avaliado nos próximos dias para se perceber se tem de voltar a parar.