Pedro Gonçalves eleito jogador da semana da Liga dos Campeões

Pedro Gonçalves, jogador do Sporting

Jogador do Sporting estava a votos com Haller (Ajax), Forsberg (Leipzig) e Dzeko (Inter).

Pedro Gonçalves foi eleito o jogador da semana da Liga dos Campeões. O jogador do Sporting estava a votos com quatro jogadores, que coincidentemente, também bisaram nas vitórias das suas equipas: Haller (Ajax), Forsberg (Leipzig) e Dzeko (Inter).

Pote marcou dois dos golos do emblema leonino no triunfo por 3-1 na receção ao Borussia Dortmund e consequente apuramento do clube português para os oitavos de final da competição.

Sobre o momento de Pedro Gonçalves, Rúben Amorim, treinador do Sporting, afirmou que o destaque ao jogador vai muito além dos golos. "Eu gosto do Pedro pelos golos, mas também pelo trabalho que ele tem. A força como pressiona, como defende, com alegra os colegas, como tem uma forma de estar saudável e gosto muito disso e portanto parabéns ao Pedro, mas ainda tem muito o que fazer", afirmou.