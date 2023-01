Pedro Gonçalves e Nuno Santos revelam preferências na Premier League e lembram Palhinha

Convidados do "ADN de Leão", programa da Sporting TV, Nuno Santos e Pedro Gonçalves foram desafiados a apontar os clubes da Premier League que mais lhes agradam. O lateral confidenciou predileção pelos sky blues, mas também pelo Fulham do "mano Palhinha", enquanto o médio apontou o clube onde jogou antes do Sporting, mas também o Arsenal.

Wolverhampton e Arsenal são os clubes preferidos de Pedro Gonçalves na Premier League. Quanto a Nuno Santos, elege Manchester City e Fulham. A dupla nomeou estes emblemas quando solicitada pelo apresentador do programa "ADN de Leão", transmitido esta terça-feira na Sporting TV.

O primeiro a responder foi Nuno Santos. "Manchester City", disse sem hesitar, originando uma provocação de Pote. "É só porque é a que ganha mais vezes", atirou o avançado. Mas Santos não se ficou, lançando rapidamente contrarresposta. "Mas também gosto muito do Liverpool" disse, entre risos, no que foi uma constante do programa, com inúmeras trocas de piadas entre os dois companheiros de equipa.

E a seguir era a vez de Pote responder à mesma questão. "Eu gosto dos Wolves", afirmou, acrescentando depois o nome do Arsenal, o que aliás, repetiu três vezes, com um sorriso enigmático. E Santos também mencionou uma segunda preferência: "O Fulham, por exemplo, do nosso mano Palhinha."

Outras revelações foram dadas pela dupla, como aconteceu com Nuno Santos, que revelou qual uma das perguntas que o deixam mais irritado. "Uma vez um jornalista perguntou se eu algum dia ia passar a ser um jogador mais calmo. Respondi o que digo sempre a propósito desse assunto: "se eu passar a ser mais calmo deixo de ser o mesmo jogador"", contou. O lateral disse ainda que, se não fosse jogador de futebol, poderia ter sido "personal trainer". Ou então adjunto. "Creio que não tenho perfil para ser treinador principal", justificou.

"Pensar jogo a jogo é o objetivo"

O apresentador do "ADN de Leão" perguntou, a dado momento, quais os objetivos para o ano de 2023. Pote respondeu de pronto. "O objetivo é pensar jogo a jogo. Já passou o Paços de Ferreira, agora é pensar no jogo com o Marítimo", afirmou o avançado que tem já nove golos apontados esta época, sete dos quais no campeonato. No total, em três épocas, Pote tem 47 apontados nos leões, pelo que em breve poderá atingir a meia centena.