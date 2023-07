Pedro Gonçalves é mais um nome apontado ao futebol saudita

Pedro Gonçalves com a camisola do Sporting

Jogador do Sporting associado ao Al Nassr, onde joga Ronaldo.

Pedro Gonçalves, uma das grandes figuras do Sporting, é mais um nome na órbita do futebol saudita. O jogador de 25 anos é "colocado" numa lista de possíveis reforços do Al Nassr para o ataque, que tem Luís Castro como treinador e Cristiano Ronaldo como principal estrela.

A informação é do jornalista Rudy Galetti, indicando que o nome de Pedro Gonçalves é um dos que se encontram em equação para o reforço do setor atacante.

O internacional português tem contrato com o Sporting válido até 2026, com cláusula de 80 milhões de euros, mas anunciou recentemente que vai assinar um novo vínculo com os leões.

Coates, recorde-se, foi, também ele, associado neste mercado ao campeonato saudita, mas mantém-se de pedra e cal em Alvalade.