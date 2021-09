A utilização da dupla na terça-feira, na Alemanha, está descartada.

O plantel do Sporting não folgou, dada a proximidade do encontro contra o Borussia Dortmund e, no regresso à Academia para mais uma sessão, Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves (à direita e à esquerda na foto, respetivamente, a verem na tribuna o jogo de anteontem em Alvalade) voltaram a fazer tratamento.

