Pedro Gonçalves deixa mensagem antes do clássico: "Façam-nos acreditar"

Avançado do Sporting vai falhar o clássico e deixou uma mensagem para os companheiros de equipa: "Façam-nos acreditar", escreveu nas redes sociais.

Através do Instagram Pedro Gonçalves deixou uma mensagem aos companheiros de equipa e staff do Sporting, que esta sexta-feira defronta o FC Porto, no Estádio do Dragão, em jogo da 22.ª jornada da Liga Bwin.

"Façam-nos acreditar", escreveu o jogador leonino que vai falhar o encontro por problemas físicos.

O FC Porto lidera o campeonato com 59 pontos, mais seis que o Sporting. A bola começa a rolar às 20h15.