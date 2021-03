Pote comparado a Bruno Fernandes e há quem dê os parabéns a Amorim

Números do extremo do Sporting merecem destaque na BBC. João Pedro Sousa não contava com tantos golos.

A grande temporada que está a protagonizar Pedro Gonçalves no Sporting tem eco na imprensa britânica. O extremo contratado ao Famalicão para esta temporada leva já 14 golos marcados na Liga NOS, sendo o máximo goleador até ao momento, o que leva a BBC a perguntar se os leões encontraram um novo Bruno Fernandes.

O órgão de informação, no seu site, faz referência aos números do ex-jogador do Wolverhampton, elogia o contributo para a grande campanha do Sporting no campeonato e recolheu o depoimento de João Pedro Sousa.

"Embora possa não ser tão influente quanto Bruno Fernandes no jogo em geral, está a revelar-se ainda mais produtivo em termos de golos e assistências", surge escrito, comparando a BBC os dados de Pote com os oito golos marcados por Bruno Fernandes, no campeonato, na primeira metade da última época, antes de rumar ao Manchester United.

"Quando o trouxemos do Wolverhampton ele era um jogador quase sem tempo de jogo", lembrou o ex-técnico do Famalicão. "Ele obviamente não era o jogador que é agora, mas entendeu claramente o jogo e os seus diferentes momentos, algo que faz a diferença no futebol de alto nível. Ele teve a chance de jogar comigo em várias posições no meio-campo. Nesta temporada, podemos vê-lo numa função mais avançada, mais perto da área de finalização", apontou. "Ele está a revelar uma capacidade de chegar ao último terço e de ataque que eu desconhecia, por isso tenho de dar os parabéns ao Rúben Amorim por isso. É o sonho de qualquer treinador ter um jogador tão versátil como o Pedro", atirou.

Pedro Gonçalves, 22 anos, cumpre a primeira temporada de leão ao peito e já fez o dobro dos golos da temporada anterior, quando festejou por sete vezes com a camisola do Famalicão, entre todas as provas.