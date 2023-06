Pedro Gonçalves colocado em lista de possíveis reforços do Arsenal

Jornal inglês The Guardian apresenta dez jogadores que podem reforçar o meio-campo dos gunners.

Pedro Gonçalves será uma das hipóteses do Arsenal para reforçar o meio-campo. Quem o diz é o jornal inglês The Guardian, que apresenta uma lista com dez possíveis reforços dos gunners.

Declan Rice (West Ham), Tielemans (Leicester), Xavi Simons (PSV), Jesper Lindstrom (Eintracht Frankfurt), James Maddison (Leicester), Gundogan (Manchester City), Kudus (Ajax), Rabiot (Juventus), Gabri Veiga (Celta) e Milinkovic-Savic (Lázio) são referidos pelo conceituado diário britânico.

O internacional português tem sido muito apontado ao Aston Villa.

Esta temporada fez 51 jogos (20 golos e 13 assistências).