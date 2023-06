Pedro Gonçalves apontado para reforçar o Inter

Pote, que tem contrato até 2026, marcou 20 golos e fez 13 assistências na última temporada

Pedro Gonçalves é o nome principal na corrida para reforçar o ataque do Inter. A imprensa italiana avança que o português está na lista de prioridades do clube de Milão e que a intenção é negociar valores com o Sporting.

Isto porque, para os italianos, os 80 milhões de euros da cláusula do jogador do Sporting é um valor demasiado elevado para investir. A ideia passa, por isso, por uma negociação com Frederico Varandas para uma possível redução do valor.

Pote, que tem contrato até 2026, marcou 20 golos e fez 13 assistências na última temporada pelos leões. Nas últimas semanas falou-se também do interesse do Aston Villa na contratação do jogador.