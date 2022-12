Pote tenta "convencer" no desafio mais exigente em provas internas.

Pedro Gonçalves é o principal candidato a ocupara a vaga de Morita no meio-campo do Sporting. O japonês, sabe O JOGO, padece de uma lesão muscular num dos gémeos e sente dor ao andar e correr, logo a equipa médica tem tido reservas com o médio, que continua afastado dos trabalhos, tal como St. Juste, este com um traumatismo no joelho direito.