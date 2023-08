Pedro Gonçalves: a renovação, o rumor Al Nassr e o desafio de Gyokeres

Médio foi sondado pela equipa de CR7. Oficialização da renovação de contrato para breve.

Enquanto espera pela oficialização da renovação de contrato e aumento salarial no Sporting, Pedro Gonçalves continua nas bocas do mundo. Desta vez, o jogador leonino, autor de um golo na apresentação oficial do plantel versão 2023/24, frente ao Villarreal, é apontado ao Al Nassr, clube onde atua Cristiano Ronaldo.

Além do astro português, os vicecampeões da liga árabe contrataram Alex Telles, Seko Fofana, Brozovic e Sadio Mané. O antigo jogador do FC Porto não tinha espaço no Manchester United depois de ter sido cedido ao Sevilha a título de empréstimo, saiu para o Al Nassr definitivamente. Também Mané disse adeus ao Bayern Munique, após uma temporada turbulenta ao serviço do campeão alemão. Brozovic atrasou um pouco o processo de saída do Inter porque queria manter-se numa liga mais competitiva e mediática, mas acabou por aceitar o desafio árabe, muito vantajoso financeiramente.

Pedro Gonçalves tem naturalmente outras ambições para a sua carreira, que não passam pelo futebol árabe, embora financeiramente será sempre um projeto aliciante. O médio ofensivo dos verdes e brancos tem recebido abordagens da Premier League, mas o elevado preço pedido pelo Sporting não tem viabilizado a negociação. Recorde-se que Pote tem contrato com os leões até 2026 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros. Perante as muitas aproximações de vários clubes estrangeiros a que tem sido sujeito, Frederico Varandas quer premiá-lo, aumentando o seu salário e, provavelmente, somando mais um ano de duração ao contrato.

"Que seja o nosso ano", escreveu Pedro Gonçalves nas redes sociais, que mereceu reações de alguns companheiros de equipa, como foi o caso de Gyokeres. "Tenta marcar um golo melhor da próxima vez, por favor", escreveu o avançado sueco, contratado do Coventry e referindo-se ao grande lance no triunfo por 3-0 frente ao Villarreal, para o troféu Cinco Violinos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Gonçalves (@pedroogoncalves28)



Do Sporting, Coates também já tinha sido seduzido com os milhões da Arábia, mas acabou por recusar o repto.