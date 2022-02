Pedro Gonçalves: a boa notícia para Amorim antes da Champions

Extremo surgiu em campo esta segunda-feira para o derradeiro treino antes da receção ao Manchester City.

Pedro Gonçalves marcou esta segunda-feira presença no treino do Sporting, segundo foi possível ver nos 15 minutos abertos aos jornalistas. O jogador, recorde-se, limitou-se a fazer ginásio na passada semana, depois de ter saído do encontro com o Famalicão com queixas físicas. Falhou, entretanto, o clássico de sexta-feira com o FC Porto.

Pote é, portanto, uma opção para a receção ao Manchester City, encontro da primeira mão dos oitavos de final da Champions com início às 20h00 de terça-feira.

A sessão foi realizada num clima de boa disposição, com Rúben Amorim a participar num dos meinhos, com Bragança, Porro, Vinagre, Esteves, Neto, Edwards, Ugarte, Matheus Nunes e Inácio. E não se livrou de algumas gargalhadas por parte dos jogadores.