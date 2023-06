Pedro Bondo reforça Sporting: "Desenvolveu-se no bairro, em Luanda"

Lateral-esquerdo, Pedro Bondo joga no Petro de Luanda e vai reforçar o Sporting

Pedro Bondo vai ser jogador do Sporting por empréstimo. O JOGO confirmou que o lateral esquerdo de 18 anos entrará nos quadros do Sporting vindo do Petro de Luanda.

Apesar de jovem, Pedro Bondo já cumpriu três anos na principal divisão angolana, somando 21 jogos na primeira época, ainda com 16 anos. Depois, efetuou 18 em 2021/22 e 24 em 2022/23, prosseguindo a sua evolução no principal campeonato angolano, conquistando mesmo dois campeonatos e duas Taças de Angola pelo Petro. Alexandre Santos, técnico do Petro, orientou-o nos últimos dois anos e tece rasgados elogios ao novo jogador do Sporting: "Tem poucos anos de formação, mas desenvolveu-se no bairro, em Luanda. Foi jogando cada vez mais, até na Liga dos Campeões africana, e tem um potencial incrível. Por isso, não tenho dúvidas de que é dos jogadores com mais potencial no campeonato angolano", descreve a O JOGO Alexandre Santos.

"Temos feito pré-épocas em Portugal e tem mostrado qualidade ofensiva e nos duelos defensivos. É robusto fisicamente. É um lateral diferente dos que o Sporting tem no plantel. Gosta de ir no 1x1 e melhorou nos posicionamentos e na basculação defensiva", conclui.

Para o técnico que também passou pela formação do Sporting, o jogador precisará de acompanhamento: " É positivo para ele este empréstimo. Poderão dar-lhe um suporte de treino, de envolvimento tático e técnico. Poderá ter um acompanhamento a todos os níveis. É um jovem e precisa de se sentir protegido. Vai ter uma vida mais solitária do que em Luanda, mas acho mesmo que tem potencial para explodir. Tem características diferentes dos outros que estão no plantel.