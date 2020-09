Paulo Futre agradece ao Sporting: "Uma grande honra"

O Sporting anunciou que os campos do complexo desportivo de treino e formação passarão a ter os nomes de outras velhas glórias leoninas.

Depois de "rebatizar" a Academia do clube como Academia Cristiano Ronaldo, o Sporting anunciou que os campos do complexo desportivo de treino e formação passarão a ter os nomes de outras velhas glórias leoninas.

"Os campos da Academia Sporting, em Alcochete, em breve oficializada Academia Cristiano Ronaldo, vão receber o nome de várias lendas, referências e jogadores formados no Sporting. (...) Assim, se o estádio do complexo em Alcochete já tem o nome de Aurélio Pereira, o conhecido 'senhor formação', os restantes campos vão honrar sete figuras ímpares como Vítor Damas (campo n.º 2), Manuel Fernandes (campo n.º 3), Hilário da Conceição (campo n.º 4), Cinco Violinos (campo n.º 5), Luís Figo (campo n.º 6), Rui Jordão (campo n.º 7) e Paulo Futre (campo n.º 8)", refere o Sporting.

Perante esta revelação, Futre reagiu nas redes sociais: "Muito obrigado Sporting Clube de Portugal pelo campo "Futre" N°8 da Academia Uma grande honra", publicou nas redes sociais.

De recordar que a atribuição do novo nome à Academia de Alcochete levantou polémica junto do Nacional da Madeira, que já tem um centro de formação batizado com o nome do astro português: o Cristiano Ronaldo Campus Futebol.