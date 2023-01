Paulinho voltou a treinar sem limitações a dois dias do clássico com o FC Porto

Boa notícia para Rúben Amorim: Paulinho está restabelecido do problema que sofreu frente ao Arouca.

O Sporting treinou na manhã desta quinta-feira com vista a preparar a final da Taça da Liga, que se disputa frente ao FC Porto no sábado, a partir das 19h45. E Rúben Amorim já contou com Paulinho.

O avançado saiu com queixas no ombro no final do jogo da meia-final com o Arouca e ontem fez tratamento. Mas no apronto de hoje já treinou normalmente.

Os leões voltam a treinar na manhã de sexta-feira, na Academia de Alcochete. Às 18h00, Rúben Amorim faz a antevisão à partida.