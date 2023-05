Adán foi expulso e o Sporting já não podia fazer mais substituições.

Paulinho, avançado do Sporting, fez de guarda-redes no jogo frente ao Marítimo. Adán foi expulso no tempo de compensação e os leões já não tinham mais alterações a fazer.

Por esse motivo, Paulinho pegou nas luvas e defendeu as redes leoninas durante cerca de um minuto.

O guarda-redes espanhol vai falhar o duelo com o Benfica, na próxima jornada.