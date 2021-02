Paulinho titular. Confira os onzes do Marítimo-Sporting

O Marítimo-Sporting, da 17ª jornada da I Liga, tem início marcado para as 19h00

Paulinho, reforço mais caro da história do Sporting, não teve de esperar pela primeira titularidade: esta sexta-feira, na visita ao reduto do Marítimo, o avançado contratado ao Braga por 16 milhões de euros foi escalado por Rúben Amorim para o onze verde e branco.

Em relação ao dérbi entre os leões e o Benfica, o internacional português surge no lugar de Tiago Tomás, que salta para o banco.

João Mário, que tinha sido titular em Alvalade e está a contas com um traumatismo no pé direito, cede o lugar a Palhinha no meio-campo. Nuno Mendes sentiu um pequeno desconforto na coxa esquerda e vê a sua vaga ocupada por Antunes e Neto, a cumprir um jogo de suspensão, é substituído por Gonçalo Inácio no onze.7

João Pereira, outro dos reforços do Sporting no último dia de mercado, está no banco.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates, Feddal; Pedro Porro, Palhinha, Matheus Nunes, Antunes; Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Paulinho.

Suplentes do Sporting: Maximiano, João Pereira, Eduardo Quaresma, Daniel Bragança, Bruno Paz, Tabata, Tiago Tomás, Jovane, Joelson.

Onze do Marítimo: Amir; René, Lucas Áfrico, Leo Andrade; Rúben Macedo, Bambock, Jean Irmer, Marcelo Hermes; Guitane; Sassá, Joel Tagueu.

Suplentes do Marítimo: Charles, Söderström, Karo, Correa, Pelágio, Fumu Tamuzo, Faiq Bolkiah, Milson, Alipour.