Paulinho tira Chermiti: o onze provável do Sporting contra o FC Porto

Técnico não levanta a ponta do véu, mas o 20 está em vantagem para o clássico deste domingo (18h00).

Paulinho entra nas opções de Rúben Amorim para o clássico de hoje diante do FC Porto, depois de o Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS) ter "congelado" o castigo do avançado, expulso na final da Taça da Liga frente ao FC Porto. O camisola 20 dos leões foi punido com três jogos de suspensão (cumpriu dois) pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), mas o Sporting recorreu da decisão, e depois de o processo ter passado por várias etapas, o TCAS decidiu travar a deliberação inicial.

Ora, Paulinho vai a jogo e a presença do avançado tira espaço ao jovem Chermiti, que tinha sido opção a titular nas últimas duas partidas, frente ao Braga e Rio Ave. Aliás, diante dos vila-condenses marcou o golo do triunfo nos instantes finais.

"Não vou dizer se vai ser ele o titular ou se é o Youssef [Chermiti]. Um deles vai jogar", admitiu o treinador leonino. "Surpreendido com a decisão do Tribunal? Foi-me dito que o Paulinho poderia jogar. O caso Palhinha foi diferente, não foi a mesma tática. Foi uma situação onde ele apanhou um amarelo que não devia ter levado", explicou, acrescentando que "o árbitro assumiu que não devia ter mostrado". "Foi uma confusão diferente desta, onde o Paulinho teve uma troca de palavras com o árbitro e foi aí que apanhou a maior parte dos jogos", atirou o técnico. No Sporting, Paulinho soma cinco jogos contra o FC Porto mas nunca venceu. Há um ano, no Dragão, marcou.

Onze provável do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Coates e Matheus Reis; Esgaio, Ugarte, Morita e Nuno Santos; Edwards, Paulinho e Pedro Gonçalves.