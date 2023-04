Paulinho tem resto da época no Sporting em risco

Problema na fáscia plantar não dá tréguas ao avançado, que continua com dores. Está afastado do jogo com a Juventus, mas período pode alargar-se até 2023/24

Paulinho poderá falhar o resto da temporada do Sporting, sabe O JOGO. O jogador não apresenta melhorias significativas quanto à fascite de que tem padecido. O problema num pé gera-lhe dores e impede que o avançado se movimente ou que tente correr com normalidade.

Nesta fase, o canhoto está completamente arredado do jogo com a Juventus, de quinta-feira, e arrisca falhar os restantes sete compromissos marcados, até final de maio, isto se os leões não seguirem em frente na Liga Europa.

De salientar que já este sábado, Rúben Amorim, treinador do Sporting, na antevisão ao encontro com o Arouca, reconheceu que só com "alguma sorte" o avançado regressaria à competição esta temporada.

O tratamento de Paulinho tem sido conservador, até porque o Sporting não tem o seu futuro ainda definido na Liga Europa, mas o caso poderá ser solucionado cirurgicamente caso o dianteiro mantenha as queixas. Este é um procedimento incomum, mas poderá ser o preferido porque, se for operado, o jogador acaba mais cedo a temporada de 2022/23, mas terá uma aceleração da recuperação e menores mazelas futuras. Poderá atacar a época de 2023/24 da melhor forma, ainda que desfalcando a equipa até junho.