Paulinho: "Se começarmos a pensar nos jogos que faltam, vamos passar mal..."

Paulinho foi um dos marcadores de serviço na vitória do Sporting

Declarações de Paulinho, avançado do Sporting, após a vitória por 1-3 na deslocação ao V. Guimarães, na 27ª jornada da Liga Bwin

Análise: "Até começámos bem, nos primeiros três minutos o Guimarães nem tocou na bola, a bola foi sempre nossa, era isso que tínhamos que fazer, ter posses longas para cansá-los, mas depois em transições eles têm qualidade individual e coletiva, marcaram um golo dessa forma e nós tivemos que ir atrás. Felizmente empatámos antes do intervalo e, apesar de ser um jogo difícil, sabíamos que tínhamos que marcar e ganhar na segunda parte".

Golo de letra: "Foi uma grande jogada coletiva, com muitas triangulações. Quando a bola apareceu foi instintivo, foi uma reação e felizmente entrou".

Duas posições diferentes no campo: "Joguei uma carreira inteira a ponta de lança, é normal que me sinta mais confortável, até porque tenho mais rotinas, mas se o míster me quiser na esquerda, jogo na esquerda, ele sabe disso, eu e qualquer um, estamos aqui pelo Sporting e se tivermos que fazer esses sacrifícios pelo Sporting, fazemos".

Campeonato: "Estamos preparados para ganhar o próximo jogo, tem quer ser assim o nosso pensamento, porque se começarmos a desfocar e a pensar nos jogos que faltam, vamos passar mal. Importante é o próximo jogo e é esse o foco".