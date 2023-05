Paulinho recuperou de lesão e foi a novidade no treino do Sporting

Avançado falhou os últimos jogos dos leões, mas deverá estar apto para a reta final do campeonato.

O Sporting treinou na manhã desta quinta-feira com um grande novidade no grupo. Paulinho já recuperou da lesão (uma fascite plantar no pé direito) e foi reintegrado nos trabalhos da equipa. Em sentido contrário, St. Juste, Daniel Bragança e Jovane continuam entregues ao departamento médico.

Os jovens Diogo Pinto (guarda-redes), João Pereira (defesa-central) e ainda Diogo Cabral (extremo) foram chamados por Rúben Amorim.

O Sporting prepara o duelo de domingo (20h30) em Paços de Ferreira, da jornada 31 da I Liga, e volta a treinar na manhã de sexta-feira.