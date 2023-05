Paulinho pronto para o sacrifício: já voltou aos treinos, mas ainda com dores

Avançado voltou ontem aos treinos, ainda que sinta dores num pé. Canhoto quer fechar bem a época e ganhar lugar para 2023/24. Ciente de que o Sporting procura um avançado, o camisola 20 pretende mostrar capacidade e reclamar para si a pole position no lugar. Ainda não deve ir à Mata Real, no domingo.

Paulinho está de volta aos preparos do Sporting. A equipa médica leonina deu o aval ao regresso do dianteiro aos trabalhos em Alcochete, no segundo dia de preparação para o encontro de domingo, em Paços de Ferreira. O avançado de 30 anos sofreu uma fascite plantar, que o deixou arredado dos últimos sete encontros, desfalcando a equipa nos embates europeus com a Juventus, nos quartos de final. Em aberto esteve uma possível operação cirúrgica, que resolveria definitivamente o problema, mas que acabaria com a temporada do avançado.

O jogador preferiu um tratamento mais conservador e, sabe O JOGO, apesar de ainda sentir algumas dores mediante esforço físico intenso, está disposto a jogar e a ajudar o coletivo. O sacrifício do atleta, como o noso jornal noticiou, foi apreciado por Rúben Amorim, que o elogiou junto do grupo. Tido como um dos líderes do balneário, o canhoto rejeitou virar as costas aos últimos jogos e seguiu à risca os planos de recuperação que lhe foram traçados, isto de modo a voltar aos relvados o mais cedo possível.

Numa fase em que Chermiti está sem marcar há 14 jogos, sete deles como titular, Paulinho quer voltar a dar soluções ofensivas, ganhar voltagem para a próxima temporada e mostrar que merece continuar a ser o avançado mais titular no Sporting.

Ciente de que Rúben Amorim mudou a sua convicção e que, agora, está de acordo com a SAD quanto à necessidade de um novo avançado, Paulinho pretende marcar terreno e manter o estatuto, o que tem sido recorrente desde que assinou a meio da época 2020/21.

Pelo que O JOGO pôde saber, ainda há limitações físicas em Paulinho e não será tomado qualquer risco. O jogador não vai ser titular na Mata Real e até pode nem ser convocado, justamente pela cautela que se entende necessária nesta altura. Rei na Taça da Liga, com oito golos, Paulinho marcou cinco na Liga e 15 no total.

Recuperação surpreendeu Rúben

A recuperação de Paulinho surpreendeu Rúben Amorim. A evolução da condição do dianteiro foi mais rápida do que era expectável e numa altura em que o treinador procurava soluções alternativas no ataque. Mal soube do problema físico de Paulinho e foi avisado que este poderia arredar o canhoto até final de maio, Amorim agilizou o trabalho de Trincão como falso nove, solução que usou na primeira parte do encontro com o Famalicão. Amorim entendeu ser necessário um plano B para não sobrecarregar Chermiti na primeira época pelos AA.