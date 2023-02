Paulinho procura primeira vitória contra o FC Porto: "Titularidade? É ele e mais dez"

Paulinho disputou cinco clássicos e nunca venceu o FC Porto. Só o fez ao serviço do Braga.

Desde que trocou o Braga pelo Sporting, Paulinho já disputou cinco clássicos frente ao FC Porto - falhou outros dois, ambos para a Liga Bwin, no Dragão: 0-0 em 2020/21 e 0-3 em 2022/23 - mas ainda não celebrou qualquer triunfo e apenas por uma vez marcou aos portistas. Foi no polémico 2-2 da época passada na casa do FC Porto, jogo em que abriu o marcador para o Sporting, que ainda ampliria a vantagem mas deixar-se-ia empatar já depois de ter ficado reduzido a dez.

Paulinho já tinha marcado presença no empate 1-1 da primeira volta do campeonato passado e foi ainda titular em três derrotas: cumpriu 90 minutos nos dois jogos das semifinais da Taça de Portugal na temporada passada e esteve em campo 72" na recente final da Taça da Liga. Neste último jogo seria expulso, com duplo amarelo.