Paulinho pode atingir marca redonda no Casa Pia-Sporting

Avançado está prestes a fazer o jogo 100 com a camisola leonina.

Paulinho irá cumprir esta sexta-feira o jogo cem com a camisola do Sporting, emblema pelo qual se estreou a 5 de fevereiro de 2021, diante do Gil Vicente, uma época em que assinou apenas três golo, o último muito celebrado porque significou a conquista do título, a 11 de maio desse ano, diante do Boavista (1-0).

Com 30 anos, o avançado que estabeleceu em janeiro de 2021 o recorde da transferência mais cara do Sporting - só este verão superada pelas contratações de Gyokeres e Hjulmand - tem dividido opiniões, embora mantendo sempre a total confiança do treinador.

Ao longo destas épocas, em 99 partidas disputadas (7088 minutos), marcou 33 golos, o que dá uma média de 0,33 por partida ou um golo a cada 214,8 minutos. Na época passada assinou 15 remates certeiros, o melhor registo nos leões, e nesta já deu dois pontos à equipa, marcando o golo da vitória (3-2) sobre o Vizela ao soar do gongo.