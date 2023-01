Paulinho na melhor série contra seca fora de casa

O internacional português já festejou por nove vezes em 2022/23, todas em casa, em seis partidas. O Marítimo, que até faz parte da sequência atual, é obstáculo ao qual ainda não marcou nos Barreiros.

À paragem competitiva provocada pelo Mundial respondeu Paulinho com a sua melhor sequência ao serviço do Sporting.

Com três encontros consecutivos a marcar, algo inédito até agora ao serviço do Sporting, o camisola 20 ainda não faturou na presente temporada longe do Estádio José Alvalade.