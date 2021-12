Paulinho na lista de convocados do Sporting

Confirmação dada pelo treinador Paulinho

Rúben Amorim confirmou esta sexta-feira que Paulinho vai figurar a lista de convocados do Sporting para o jogo em Barcelos, diante do Gil Vicente. A partida da 15ª jornada da Liga Bwin está marcada para sábado.

"Paulinho amanhã deve ter alta e vai a jogo. Vai estar na convocatória, se vai ser titular ou tem de se esperar por amanhã. Primeiro passo: se tem sintomas ou não, se não tem não perde a forma em poucos dias. Agora a ligação que eles têm entre todos ajuda muito. Passam mais tempo aqui do que em casa, jogador que trabalha comigo há muito tempo, conhece os colegas de olhos fechados e portanto não tenho grandes preocupações com ele. Vive um bom momento no Sporting e vamos aproveitar isso. Se estiver bem fisicamente, como o Coates teve, se tiver que ajudar, estão prontos e são solidários. São poucos dias e não perdem a forma", disse o treinador leonino.

Na prática, o caso de Paulinho assemelha-se aoque sucedeu com Sebastián Coates contra o Boavista. Coates teve alta e no mesmo dia entrou direto no onze titular, um cenário que Amorim já tinha antecipado como uma forte possibilidade, dado o que o jogador representa em campo e no balneário, desportivamente e em termos de liderança. Paulinho, que acusou positivo no dia 8, conclui os dez dias de isolamento a 17 e no 18, sábado, se der negativo, pode ser opção.