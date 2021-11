Paulinho: "Muitos questionavam na época passada... A resposta está aí"

Declarações do avançado do Sporting, no final do encontro com o Besiktas (4-0), da quarta ronda da Champions.

Golos: "Mais importante foi ganhar. Queríamos muito ganhar. Só a vitória nos podia deixar perto do apuramento."

Confortáveis: "Sentimo-nos confortáveis porque trabalhámos para isso. Besiktas é perigoso. Mas fomos exímios como preparámos o jogo. A vitória reflete isso: o quão concentrado estivemos."

Contas: "Sabíamos que depois de perdermos os dois jogos, nada estava perdido antes, e agora não está nada ganho com as duas vitórias. Vamos continuar humildes, a trabalhar."

Adeptos: "Sinto que, apesar de ser infeliz e não conseguir marcar, os adeptos têm-me apoiado de forma incrível. Eles sabem que a entrega e o crer estão cá sempre. Os golos vão aparecer de certeza. Muitos questionavam na época passada se tivéssemos adeptos e a resposta está aí."