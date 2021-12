Paulinho melhora a todos os níveis: na eficácia, na construção ofensiva e a defender

Poder do remate ficou à vista no hat trick com o Portimonense, mas avançado constrói e defende mais também. Mais entrosado, o rendimento cresce em comparação com a época anterior

Paulinho assinou contra o Portimonense a exibição mais prolífica pelo Sporting, uma vez que marcou três golos. Com quase um ano de leão ao peito, foi a primeira vez que o avançado celebrou mais do que um golo num jogo e logo depois de ter parado com covid-19.

Vai com nove tentos em 25 partidas e, em comparação a 2020/21, época na qual fez 14 encontros e marcou três vezes pelo Sporting, precisa de menos tempo para festejar: são 217 minutos em média entre cada golo, quando na época transata eram 357.