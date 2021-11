"Paulinho? Marcou um golo, sim senhora, mas tem de fazer melhor"

Declarações de Rúben Amorim, treinador do Sporting, após a vitória por 2-0 na receção ao Tondela.

Paulinho: "Tem de voltar a melhorar na ligação do jogo, é muito importante, faltou-nos um pouco isso. Se quando ele não marca, nós focámos no trabalho dele. Marcou um golo, sim senhora, mas tem de fazer melhor. Correu, pressionou e lutou por bolas. Esse é o principal do trabalho dele. O golo alimenta-lhe o ego."

Meio e alas: "Na segunda parte já estávamos bem. Pablo e Pote não rodam. Ao intervalo, sem gritaria, mostrei-lhes isso. Hoje não entenderam o jogo tão bem como na quarta feira. Tivemos mais capacidade para chegar à frente."